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Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

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11:06   5 Июня 2019
Политика

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Украинский лидер  Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленского на станице Facebook в среду, 5 июня. Отмечается, что Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции делегации из Украины в контактной группе по Донбассу.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #генштаб #минская группа #зеленский

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