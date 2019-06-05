Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленского на станице Facebook в среду, 5 июня. Отмечается, что Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции делегации из Украины в контактной группе по Донбассу.