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10:40   5 Июня 2019
Весь мир

Зеленский встретился в Брюсселе с премьер-министром Грузии

Зеленский встретился в Брюсселе с премьер-министром Грузии

Украинский президент Владимир Зеленский, который находится с визитом в Брюсселе, провел неформальную встречу с грузинским премьер-министром Мамукой Бахтадзе.

Об этом 5 июня сообщает телекомпания Imedi, приводя слова украинского лидера о главе грузинского правительства:

«Да, он (Бахтадзе) очень хороший человек. Мы обменялись телефонными номерами, обсудили наши отношения, поговорили о Грузии и Украине», - добавил также Зеленский.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не планирует ли он в скором времени нанести визит в Грузию, Зеленский заявил, что это вполне возможно. При этом он добавил, что один раз ранее уже бывал в Грузии и назвал ее очень хорошей страной.

В понедельник 3 июня грузинский телеканал Rustavi 2 сообщал о том, что премьер-министр Бахтадзе возможно посетит Брюссель в то время, когда там будет находиться новый украинский президент, и в ходе встречи обсудит с ним ситуацию с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, вернувшимся на территорию Украины на минувшей неделе.

Зеленский встретился в Брюсселе с премьер-министром Грузии

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Автор: Александр Люблинский
#украина #брюссель #грузия #зеленский #бахтадзе

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