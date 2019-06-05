Зеленский встретился в Брюсселе с премьер-министром Грузии

Украинский президент Владимир Зеленский, который находится с визитом в Брюсселе, провел неформальную встречу с грузинским премьер-министром Мамукой Бахтадзе.

Об этом 5 июня сообщает телекомпания Imedi, приводя слова украинского лидера о главе грузинского правительства:

«Да, он (Бахтадзе) очень хороший человек. Мы обменялись телефонными номерами, обсудили наши отношения, поговорили о Грузии и Украине», - добавил также Зеленский.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не планирует ли он в скором времени нанести визит в Грузию, Зеленский заявил, что это вполне возможно. При этом он добавил, что один раз ранее уже бывал в Грузии и назвал ее очень хорошей страной.

В понедельник 3 июня грузинский телеканал Rustavi 2 сообщал о том, что премьер-министр Бахтадзе возможно посетит Брюссель в то время, когда там будет находиться новый украинский президент, и в ходе встречи обсудит с ним ситуацию с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, вернувшимся на территорию Украины на минувшей неделе.