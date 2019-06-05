ФБК от безыходности продвигает в Мосгордуму коррупционеров и уголовников

Блогер Алексей Навальный нацелился на выборы в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре. Он собирается использовать «умное голосование» для поддержки оппозиции и выдвижения своих кандидатов. Но успех его кампании вызывает сомнения.

Оппозиция вряд ли поддержит Навального, хотя и может принять участие в его акции с «умным голосованием». Навальный неоднократно был замешан в крупных ссорах с участием оппозиции. Например, в 2013 году блогер стал участником скандала во время девятого съезда «Координационного Совета оппозиции», переругавшись с «коллегами».

Навальный занимался кулуарными играми, сыпал оскорбления, игнорировал вопросы о краже денег с «кошелька Романовой», который пополняли честные граждане на организацию «болотных митингов».

В 2018 году Навальный опубликовал компромат на журналиста Сергея Брилева. «Расследование» вызвало дискуссию и в итоге привело к расколу в лагере оппозиции. Блогер не захотел выслушать мнения разных сторон и вновь начал оскорблять всех.

Сейчас Навальному остается надеяться на свою «команду мечты», которая по сути состоит из «политических трупов». Речь идет об Иване Жданове, Любови Соболь, Илье Яшине, Константине Янкаускасе и Владимире Милове. Геи, коррупционеры и уголовники вряд ли смогут снискать народную любовь. Своих протеже блогер собирается продвигать с помощью криминальных финансовых ресурсов так называемого «Фонда борьбы с коррупцией».

В свое время правоохранительные органы возбуждали против Жданова уголовное дело в связи с уклонением от армии. Сейчас он вопреки закону отказывается исполнять решение суда по удалению фильма «Он вам не Димон».

Проблемы с законом есть и у другого соратника Навального — Константина Янкаускаса. В 2013 году он собирал пожертвования на избирательную кампанию. В 2014 ему было предъявлено обвинение в присвоении народных средств. Кроме того, долгое время Янкаускас находился под домашним арестом.

Владимир Милов в свое время хвастался тем, что организует «дорогие» митинги. Деньги он брал в долг у предпринимателей и представителей иностранных фондов, коллег-политиков. Практически никто своих денег обратно не получил. В коррупционных скандалах был замешан и Илья Яшин. Кроме того, его выходки, например, перформанс с лозунгами и поджиганием собственной одежды, говорят о проблемах с психикой, пишет ФАН.

Также есть основания полагать, что Любовь Соболь выдвигается в Мосгордуму для отстаивания интересов похоронного бизнеса, а избирательная кампания и вовсе ведется за счет «кладбищенских воротил», с которыми связан ее супруг Сергей Мохов.

Сам Навальный оказался замешан в скандале с биткоинами. Анонимные жертвователи перечислили ФБК криптовалюту на 62 миллиона рублей. Позже выяснилось, что списание крупных сумм с электронных кошельков блогера совпали с его заграничными поездками.

«Команда мечты» Навального — «политические трупы», которые демонстрируют собственную некомпетентность. Вряд ли люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и психическими отклонениями помогут избирателям с решением их проблем, считает агентство.