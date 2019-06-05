Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФБК от безыходности продвигает в Мосгордуму коррупционеров и уголовников

ФБК от безыходности продвигает в Мосгордуму коррупционеров и уголовников

 Минобороны РФ опровергло «небезопасный перехват» Су-35 американского самолета

Минобороны РФ опровергло «небезопасный перехват» Су-35 американского самолета
Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

 Зеленский пока не рассматривает назначение Саакашвили на государственный пост

Зеленский пока не рассматривает назначение Саакашвили на государственный пост
Жителей Парижа призвали проверить кровь на свинец из-за пожара в Нотр-Даме

Жителей Парижа призвали проверить кровь на свинец из-за пожара в Нотр-Даме

 Жертвами нападения боевиков на КПП полиции на севере Синая стали 10 человек

Жертвами нападения боевиков на КПП полиции на севере Синая стали 10 человек
ФБК от безыходности продвигает в Мосгордуму коррупционеров и уголовников

ФБК от безыходности продвигает в Мосгордуму коррупционеров и уголовников

 Минобороны РФ опровергло «небезопасный перехват» Су-35 американского самолета

Минобороны РФ опровергло «небезопасный перехват» Су-35 американского самолета
Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

 Зеленский пока не рассматривает назначение Саакашвили на государственный пост

Зеленский пока не рассматривает назначение Саакашвили на государственный пост
Жителей Парижа призвали проверить кровь на свинец из-за пожара в Нотр-Даме

Жителей Парижа призвали проверить кровь на свинец из-за пожара в Нотр-Даме

 Жертвами нападения боевиков на КПП полиции на севере Синая стали 10 человек

Жертвами нападения боевиков на КПП полиции на севере Синая стали 10 человек
10:22   5 Июня 2019
Россия

Минобороны РФ опровергло «небезопасный перехват» Су-35 американского самолета

Минобороны РФ опровергло «небезопасный перехват» Су-35 американского самолета

Министерство обороны России опровергло сообщения Шестого флота США о якобы «небезопасном перехвате» российским Су-35 американского самолета-разведчика над Средиземным морем в среду, 5 июня. 

В ведомстве подчеркнули, что полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Кроме того, никаких обращений от американского центра деконфликтации полетов авиации в Сирии командование РФ не получало.

Ранее в пресс-службе Шестого флота США заявили, что истребитель Су-35 трижды перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет Р-8А «Посейдон». Американская сторона сочла вторую встречу небезопасной, поскольку российский самолет якобы пролетел на высокой скорости перед «Посейдоном», что привело к волне турбулентости и создало риск для пилотов

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #су-35

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...