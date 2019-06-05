Минобороны РФ опровергло «небезопасный перехват» Су-35 американского самолета

Министерство обороны России опровергло сообщения Шестого флота США о якобы «небезопасном перехвате» российским Су-35 американского самолета-разведчика над Средиземным морем в среду, 5 июня.

В ведомстве подчеркнули, что полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Кроме того, никаких обращений от американского центра деконфликтации полетов авиации в Сирии командование РФ не получало.

Ранее в пресс-службе Шестого флота США заявили, что истребитель Су-35 трижды перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет Р-8А «Посейдон». Американская сторона сочла вторую встречу небезопасной, поскольку российский самолет якобы пролетел на высокой скорости перед «Посейдоном», что привело к волне турбулентости и создало риск для пилотов