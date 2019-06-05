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10:03   5 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский пока не рассматривает назначение Саакашвили на государственный пост

Зеленский пока не рассматривает назначение Саакашвили на государственный пост

Администрация президента Украины Владимира Зеленского не рассматривает предложения бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили какой-либо официальной должности. Об этом в среду, 5 июня, заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

«Если Саакашвили желает каким-либо образом предложить президенту свои идеи, то администрация готова его принять, но на данный момент переговоры с Михаилом Саакашвили не ведутся», — подчеркнула она.

По словам пресс-секретаря, цель новой администрации — восстановление справедливости, поэтому бывшему главе Грузии вернули украинское гражданство, а прочие правовые вопросы «должны решать правоохранительная органы».

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него завели ряд уголовных дел, по некоторым из них его заочно осудили на тюремные сроки. Украинским политиком экс-президент стал в 2015 году, когда Петр Порошенко предоставил ему гражданство и должность губернатора Одесской области. Однако в ноябре 2016 года чиновника уволили из-за невыполненных обещаний и развала региональной экономики.

Зеленский пока не рассматривает назначение Саакашвили на государственный пост

Летом 2017 года Саакашвили лишили гражданства, так как он скрыл судимость в Грузии. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили посещать страну до 2021 года.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #саакашвили #зеленский

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