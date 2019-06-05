Зеленский пока не рассматривает назначение Саакашвили на государственный пост

Администрация президента Украины Владимира Зеленского не рассматривает предложения бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили какой-либо официальной должности. Об этом в среду, 5 июня, заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

«Если Саакашвили желает каким-либо образом предложить президенту свои идеи, то администрация готова его принять, но на данный момент переговоры с Михаилом Саакашвили не ведутся», — подчеркнула она.

По словам пресс-секретаря, цель новой администрации — восстановление справедливости, поэтому бывшему главе Грузии вернули украинское гражданство, а прочие правовые вопросы «должны решать правоохранительная органы».

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него завели ряд уголовных дел, по некоторым из них его заочно осудили на тюремные сроки. Украинским политиком экс-президент стал в 2015 году, когда Петр Порошенко предоставил ему гражданство и должность губернатора Одесской области. Однако в ноябре 2016 года чиновника уволили из-за невыполненных обещаний и развала региональной экономики.

Летом 2017 года Саакашвили лишили гражданства, так как он скрыл судимость в Грузии. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили посещать страну до 2021 года.