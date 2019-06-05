Политолог считает, что решение провести выборы в Судане может спасти страну

В МИД РФ заявили, что Москва приветствует решение переходного военного совета Судана по поводу создания технократического правительства и проведения выборов через девять месяцев.

Глава ПВС Абдельфаттах аль-Бурхан ранее выпустил телеобращение, в котором обратился к жителям Судана с призывом провести в стране всеобщие выборы. МИД РФ обратил внимание, что все суданские силы должны проявить ответственность и разрешать внутриполитические конфликты мирными демократическими способами.

Политолог Юрий Воротников считает, что необходимо содействовать тому, чтобы выборы в Судане прошли чисто, пишет Федеральное агентство новостей. Он отметил, что ситуация в стране последние 10-15 лет тяжелая, поэтому нет более демократичного способа решить ее, кроме как провести выборы.