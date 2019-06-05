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Пентагон предложил Турции варианты в обмен на отказ от С-400

Пентагон предложил Турции варианты в обмен на отказ от С-400

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9:43   5 Июня 2019
Весь мир

Пентагон предложил Турции варианты в обмен на отказ от С-400

Пентагон предложил Турции варианты в обмен на отказ от С-400

Соединенные Штаты предложили Турции ряд вариантов, которые бы позволили стране отказаться от покупки российских систем ПВО С-400. Об этом сообщил глава управления Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности генерал-лейтенант Чарльз Хупер.

По его словам, Вашингтон ясно дал понять Анкаре, что приобретение С-400 чревато последствиям.

«В то же время как союзник мы изложили ряд вариантов, которыми Турция могла бы воспользоваться и которые позволили бы ей не предпринимать этот шаг», — приводит ТАСС слова Хупера.

При этом постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что Турции нужно сделать выбор между С-400 и американскими истребителями F-35. Она подчеркнула, что Анкара лишится F-35, если купит С-400. Хатчинсон уверена, что Москва стремится «продолжить поиск путей», чтобы нарушить и ослабить НАТО.

Напомним, в конце 2017 года РФ и Турция заключили договор о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400. Сумма контракта — 2,5 миллиарда долларов. Первая партия С-400 должна поступить в страну уже в июле.

США выступает против сделки и угрожает Анкаре станциями. 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #турция #c-400

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