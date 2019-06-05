Пассажирские вагоны с приятными ароматами запустили в России

Пилотный проект по применению аромамаркетинга запустила «Федеральная пассажирская компания». В российских поездах дальнего следования появились вагоны с приятными ароматами.

Все ароматы гипоаллергенны. Запахи распыляются по принципу холодной диффузии. На сегодня это сама передовая технология в сфере ароматизации. Устройство программируется под необходимую концентрацию. Распыленные частицы растворяются в воздухе, не оседая на поверхности, одежде и мебели.

Для коридоров в вагонах выбраны цитрусовые ароматы, для туалетов — свежие и легкие, придающие ощущение чистоты.

В течение двух месяцев пассажиры будут тестировать услугу, а потом смогут пройти онлайн-опрос. Позже компания решит, будет ли внедряться данная технология или нет.