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9:45   5 Июня 2019
Россия

Пассажирские вагоны с приятными ароматами запустили в России

Пассажирские вагоны с приятными ароматами запустили в России

Пилотный проект по применению аромамаркетинга запустила «Федеральная пассажирская компания». В российских поездах дальнего следования появились вагоны с приятными ароматами.

Все ароматы гипоаллергенны. Запахи распыляются по принципу холодной диффузии. На сегодня это сама передовая технология в сфере ароматизации. Устройство программируется под необходимую концентрацию. Распыленные частицы растворяются в воздухе, не оседая на поверхности, одежде и мебели.

Для коридоров в вагонах выбраны цитрусовые ароматы, для туалетов — свежие и легкие, придающие ощущение чистоты. 

В течение двух месяцев пассажиры будут тестировать услугу, а потом смогут пройти онлайн-опрос. Позже компания решит, будет ли внедряться данная технология или нет.

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Автор: Виктория Разумовская
#поезда #общество #ржд

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