Эксперт назвал курс на выборы в Судане лучшим вариантом, но предостерег от «Навального»

Создание временного правительства в Судане и подготовка к выборам в 2020 году, о которых объявил глава переходного военного совета Абдельфаттах аль-Бурхан после разгона лагеря с протестующими в Хартуме, это лучший вариант в нынешней ситуации. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился доцент Восточного факультета СПбГУ, доктор исторических наук Игорь Герасимов.

«Любая мера сейчас, которая уведет народ из палаток, из лагерей, из состояния безделья объективно будет способствовать более стабильному курсу. Ничего лучшего в нынешней ситуации ожидать не следует. Сверхпопулярной, подкрепленной материально, политической силы, которая сразу же приведет Судан к светлому будущему, пока нет. Есть те, кто имеет опыт управления. Это, прежде всего, военные. Они — вне политических партий, вне жестких племенных рамок. Армия в данном случае заинтересована в сохранении страны», — уверен собеседник «ПС».

На данный момент в Судане нет легитимного правительства, если таковым считать избранное. Есть фактическое, которое называет себя переходным военным советом (ПВС), им противостоит на улицах разрозненная оппозиция. Накануне ПВС объявил создании технократического правительства и проведении выборов в стране через девять месяцев.

«Приветствуем заявление главы Переходного военного совета Аль-Бурхана о создании технократического правительства для управления страной в течение переходного периода и проведении через 9 месяцев в Судане всеобщих выборов <…> Исходим из того, что эти шаги формируют необходимые условия для надёжной стабилизации обстановки», — говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД особо подчеркнули, что урегулирование ситуации должно происходить силами исключительно самих суданцев, так как внешнее давление лишь обострит конфронтацию. Игорь Герасимов отметил, что Судан - привлекательный регион для многих международных игроков.

«Там многие хотели бы руки погреть, как страны из арабского мира, так и «наши западные партнеры». Создание любого дееспособного и жизнеспособного органа, который сможет стабилизировать ситуацию должно приветствоваться. Но только, чтобы оно шло изнутри. Чтобы это не были какие-то сомнительные политические лидеры, которых создали за счет деятельности электронных медиа, их никто не знает, но все должны им верить. Знаете, такой суданский вариант Навального», — сказал доцент СПбГУ.

Первый зампред комитета комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Политикой Сегодня» отметил, что не поддаваться внешнему влиянию Судану будет сложно.

«Там очень сложная ситуация, особенно после того, как появился Южный Судан, богатый нефтяными месторождениями. Северный Судан использовался как территория- транзитер. Свои интересы здесь есть у Великобритании, Франции, США. Все зависит от того, сумеют ли суданцы сохранить нормальные условия для действительного искреннего волеизъявления народа. В любом случае выборы — лучший вариант. Потому что любой переворот рано или поздно заканчивается переходом к гражданскому управлению. Поэтому это позитивный шаг. Он должен быть поддержан», - сказал сенатор.

В апреле в Судане произошел военный переворот, в результате которого правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен и отправлен в тюрьму. Власть перешла к переходному военному совету. В середине мая оппозиция и военсовет достигли договоренности о трехгодичном переходном периоде, но тем не менее, протесты в столице продолжились.