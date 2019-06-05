Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пассажирские вагоны с приятными ароматами запустили в России

Пассажирские вагоны с приятными ароматами запустили в России

 Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал сопредседателем штаба поддержки Беглова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал сопредседателем штаба поддержки Беглова
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

 Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ

Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ
Пентагон предложил Турции варианты в обмен на отказ от С-400

Пентагон предложил Турции варианты в обмен на отказ от С-400

 США ужесточили санкции против Кубы

США ужесточили санкции против Кубы
Пассажирские вагоны с приятными ароматами запустили в России

Пассажирские вагоны с приятными ароматами запустили в России

 Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал сопредседателем штаба поддержки Беглова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал сопредседателем штаба поддержки Беглова
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

 Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ

Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ
Пентагон предложил Турции варианты в обмен на отказ от С-400

Пентагон предложил Турции варианты в обмен на отказ от С-400

 США ужесточили санкции против Кубы

США ужесточили санкции против Кубы
9:22   5 Июня 2019
Весь мир

США ужесточили санкции против Кубы

США ужесточили санкции против Кубы

 

Белый дом объявил о введении дополнительных санкций против Кубы. В частности, с 5 июня американцам запрещены групповые образовательные поездки, а также экспорт автомобилей и самолетов. 

По данным американского минфина, вводится запрет на групповые поездки граждан США на Кубу в рамках образовательных обменов. Также запрещены поставки на Кубу частных самолетов, а также пассажирских морских судов. Таким образом, американцы теперь не смогут попасть в страну на круизных судах и яхтах. При этом у граждан США остается возможность поехать на Кубу для научных исследований, для журналистской работы и для профессиональных встреч, сообщает AP.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон написал в Twitter, что новые санкции положат конец «завуалированному туризму».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #санкции #куба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...