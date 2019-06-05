США ужесточили санкции против Кубы

Белый дом объявил о введении дополнительных санкций против Кубы. В частности, с 5 июня американцам запрещены групповые образовательные поездки, а также экспорт автомобилей и самолетов.

По данным американского минфина, вводится запрет на групповые поездки граждан США на Кубу в рамках образовательных обменов. Также запрещены поставки на Кубу частных самолетов, а также пассажирских морских судов. Таким образом, американцы теперь не смогут попасть в страну на круизных судах и яхтах. При этом у граждан США остается возможность поехать на Кубу для научных исследований, для журналистской работы и для профессиональных встреч, сообщает AP.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон написал в Twitter, что новые санкции положат конец «завуалированному туризму».