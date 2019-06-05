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9:20   5 Июня 2019
Весь мир

Военную авиацию и спутники подключили к поискам пропавшего в Индии Ан-32

Военную авиацию и спутники подключили к поискам пропавшего в Индии Ан-32

Индийская армия привлекла военную авиацию и разведывательные спутники для поиска самолета Ан-32, который в понедельник пропал без вести. Об этом сообщили в пресс-службе ВВС Индии.

«Противолодочный самолет P-8I ВМС Индии, спутники, в том числе RISAT, а также самолет, оборудованный различными поисковыми системами, задействованы в усилиях по поиску пропавшего воздушного судна», — говорится в сообщении.

Самолеты вылетел в понедельник, 3 июня, в 12.25 (9.55 мск) из города Джорхата (штат Ассам) и направился в соседний штат Аруначал-Прадеш. Там он должен был оказаться через час, однако в 13.00 (10.30 мск) экипаж перестал выходить на связь.

Армия республики, а также другие правительственные и гражданские структуры начали поисковую операцию. Военные считают, что Ан-32 потерпел крушение. Получена информация о его предполагаемом падении. Поиски осложняет плохая погода.

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Автор: Виктория Разумовская
#крушение #индия #ан-32 #ввс индии

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