Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал сопредседателем штаба поддержки Беглова

Штаб общественной поддержки кандидатуры Александра Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга возглавили пять сопредседателе. Об этом сообщил сам кандидат.

На первом заседании штаба во вторник он заявил, что для необходимости продолжать работу будет создана команда. Беглов отметил, что переговорил с многими представителями различных сфер деятельности и заручился поддержкой его кандидатуры.

Подчеркивается, что сопредседателями штаба станут лавный тренер «Зенита» Сергей Семак, глава совета ветеранов города Василий Волобуев, гендиректор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая, исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин и председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Петербурга Елена Церетели.

Беглов отметил, пять председателей представят и культурную сферу, и малый бизнес, и промышленное предприятие, и общественную организацию. По его словам, движение вперед будет реализовано с такими помощниками.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 1 июня подал в избирком документы, необходимые для участия в предстоящих выборах.