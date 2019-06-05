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7:51   5 Июня 2019
Россия

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал сопредседателем штаба поддержки Беглова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал сопредседателем штаба поддержки Беглова

Штаб общественной поддержки кандидатуры Александра Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга возглавили пять сопредседателе. Об этом сообщил сам кандидат.

На первом заседании штаба во вторник он заявил, что для необходимости продолжать работу будет создана команда. Беглов отметил, что переговорил с многими представителями различных сфер деятельности и заручился поддержкой его кандидатуры.

Подчеркивается, что сопредседателями штаба станут лавный тренер «Зенита» Сергей Семак, глава совета ветеранов города Василий Волобуев, гендиректор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая, исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин и председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Петербурга Елена Церетели.

Беглов отметил, пять председателей представят и культурную сферу, и малый бизнес, и промышленное предприятие, и общественную организацию. По его словам, движение вперед будет реализовано с такими помощниками.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 1 июня подал в избирком документы, необходимые для участия в предстоящих выборах.

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Автор: Олег Королев
#зенит #семак #беглов #выборы губернатора петербурга

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