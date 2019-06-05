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7:31   5 Июня 2019
Россия

Склады со стройматериалами загорелись в Петербурге

Склады со стройматериалами загорелись в Петербурге

Спасатели тушат пожар площадью тысяча квадратных метров, который произошел на складах со стройматериалами в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Согласно последним данным, пожар на площади тысяча квадратных метров начался в 3:40. Загорелся склад с материалами для  загородного строительства.

Отмечается, что в 4:15 в связи с ухудшением ситуации на место были вызваны дополнительные силы. В 5:20 ранг пожара был повышен до второго.

Сведения о пострадавших не поступали. Ликвидацией пожара занимаются 12 единиц спецтехники и 60 человек от МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар на складах с лакокрасочной продукцией в городе Арамиль Свердловской области полностью ликвидирован. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 00:57 мск, открытое горение было ликвидировано в 04:13.

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Автор: Олег Королев
#пожар #петербург #склад

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