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Президент Венесуэлы перевел совет по обороне на постоянный режим работы

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6:59   5 Июня 2019
Весь мир

Президент Венесуэлы перевел совет по обороне на постоянный режим работы

Президент Венесуэлы перевел совет по обороне на постоянный режим работы

Венесуэльский президент Николас Мадуро объявил о переходе временного совета по обороне и безопасности на постоянный режим работы.

По его словам, соответствующее решение было принято для того, чтобы укрепить мир и продвинуться в части плана усиления институтов и постоянной обороны венесуэльской демократии. Мадуро заявил, что венесуэльское государство должно вовремя реагировать на необходимость защиты страны.

Мадуро отметил, что народ страны ыступает за проведение досрочных выборов в Национальную ассамблею, которая сейчас контролируется оппозицией. На данный момент орган заменен на лояльное Каракасу Национальное учредительное собрание, в руках которого находится вся полнота законодательной власти.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году. Полномочия действующего созыва заканчиваются в декабре 2020 года

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #мадуро

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