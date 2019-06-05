Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СМИ сообщили о разработке первого российского «Мистраля»

СМИ сообщили о разработке первого российского «Мистраля»

 Пенсионерка попала под поезд в московском метро

Пенсионерка попала под поезд в московском метро
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

 Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ

Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ
США заявили о «небезопасном» перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика

США заявили о «небезопасном» перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика

 Захарова прокомментировала стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Захарова прокомментировала стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
СМИ сообщили о разработке первого российского «Мистраля»

СМИ сообщили о разработке первого российского «Мистраля»

 Пенсионерка попала под поезд в московском метро

Пенсионерка попала под поезд в московском метро
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

 Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ

Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ
США заявили о «небезопасном» перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика

США заявили о «небезопасном» перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика

 Захарова прокомментировала стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Захарова прокомментировала стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
6:27   5 Июня 2019
Весь мир

США заявили о «небезопасном» перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика

США заявили о «небезопасном» перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика

Российский истребитель Су-35 перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США..

В минувший вторник американский P-8A Poseidon, летевший в международном пространстве, был перехвачен российским Су-35 трижды в течение 175 минут.

Американская сторона сочла первую и третью встречи безопасными. Вторую назвали небезопасной, поскольку Су-35 якобы пролетел на высокой скорости перед американским самолетом, что привело к волне турбулентости и создало риск для пилотов и членов экипажа P-8A.  Продолжительность перехвата составляла 28 минут.

Российский самолет находился в международном воздушном пространстве. При этом американская сторона охарактеризовала данные действия как «безответственные» и «небезопасные».

Российские военные на данный момент не прокомментировали произошедшее.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#перехват #средиземное море #p-8a poseidon #су-35

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...