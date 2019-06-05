США заявили о «небезопасном» перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика

Российский истребитель Су-35 перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США..

В минувший вторник американский P-8A Poseidon, летевший в международном пространстве, был перехвачен российским Су-35 трижды в течение 175 минут.

Американская сторона сочла первую и третью встречи безопасными. Вторую назвали небезопасной, поскольку Су-35 якобы пролетел на высокой скорости перед американским самолетом, что привело к волне турбулентости и создало риск для пилотов и членов экипажа P-8A. Продолжительность перехвата составляла 28 минут.

Российский самолет находился в международном воздушном пространстве. При этом американская сторона охарактеризовала данные действия как «безответственные» и «небезопасные».

Российские военные на данный момент не прокомментировали произошедшее.