Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СМИ сообщили о разработке первого российского «Мистраля»

СМИ сообщили о разработке первого российского «Мистраля»

 Пенсионерка попала под поезд в московском метро

Пенсионерка попала под поезд в московском метро
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

 Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ

Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ
США заявили о «небезопасном» перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика

США заявили о «небезопасном» перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика

 Захарова прокомментировала стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Захарова прокомментировала стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
СМИ сообщили о разработке первого российского «Мистраля»

СМИ сообщили о разработке первого российского «Мистраля»

 Пенсионерка попала под поезд в московском метро

Пенсионерка попала под поезд в московском метро
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

 Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ

Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ
США заявили о «небезопасном» перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика

США заявили о «небезопасном» перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика

 Захарова прокомментировала стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Захарова прокомментировала стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
5:59   5 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

Украина потеряет Донбасс в случае реализации курса на вступление в ЕС и НАТО, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

По ее словам, в предвыборных обещаниях Владимир Зеленский говорил о необходимости проведения референдума по вопросу пути Украины в ЕС и НАТО. Однако, в ходе визита в Брюссель он пообещал способствовать реализации пути в эти организации, «поскольку об этом написано в конституции».

Савченко напомнила, что вступление в НАТО и ЕС закрепил Порошенко исключительно своей волей и своим давлением на парламент. По ее мнению, не было необходимости данное стремление записывать в конституцию, поскольку это «бессмысленно и неграмотно».

Нардеп подчеркнула, что конституция должна быть для украинцев, а не для вступления в НАТО и ЕС.

Также она отметила, что внеблоковый статус Украины может привести к миру. В случае вступления в ЕС и НАТО Донбасс может отделиться, подчеркнула Савченко.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#донбасс #украина #нато #савченко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...