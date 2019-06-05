Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

Украина потеряет Донбасс в случае реализации курса на вступление в ЕС и НАТО, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

По ее словам, в предвыборных обещаниях Владимир Зеленский говорил о необходимости проведения референдума по вопросу пути Украины в ЕС и НАТО. Однако, в ходе визита в Брюссель он пообещал способствовать реализации пути в эти организации, «поскольку об этом написано в конституции».

Савченко напомнила, что вступление в НАТО и ЕС закрепил Порошенко исключительно своей волей и своим давлением на парламент. По ее мнению, не было необходимости данное стремление записывать в конституцию, поскольку это «бессмысленно и неграмотно».

Нардеп подчеркнула, что конституция должна быть для украинцев, а не для вступления в НАТО и ЕС.

Также она отметила, что внеблоковый статус Украины может привести к миру. В случае вступления в ЕС и НАТО Донбасс может отделиться, подчеркнула Савченко.