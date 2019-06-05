Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СМИ сообщили о разработке первого российского «Мистраля»

СМИ сообщили о разработке первого российского «Мистраля»

 Пенсионерка попала под поезд в московском метро

Пенсионерка попала под поезд в московском метро
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

 Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ

Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ
США заявили о «небезопасном» перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика

США заявили о «небезопасном» перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика

 Захарова прокомментировала стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Захарова прокомментировала стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
СМИ сообщили о разработке первого российского «Мистраля»

СМИ сообщили о разработке первого российского «Мистраля»

 Пенсионерка попала под поезд в московском метро

Пенсионерка попала под поезд в московском метро
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

 Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ

Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ
США заявили о «небезопасном» перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика

США заявили о «небезопасном» перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика

 Захарова прокомментировала стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Захарова прокомментировала стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
5:15   5 Июня 2019
Весь мир

Захарова прокомментировала стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Захарова прокомментировала стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сведения о подготовке командой украинского президента Владимира Зеленского стратегии по «возвращению Крыма».

В интервью НСН Захарова подчеркнула, что крымчане уже закрыли вопрос о принадлежности Крыма еще на референдуме 2014 года.

Официальный представитель МИД РФ с иронией отметила, что пока на призыв к украинцам вернуться на родину откликнулся только Михаил Саакашвили. Захарова отметила, что крымчане дали ответ таким образом, что лучше сказать нельзя.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что украинский президент обсудит стратегию «возвращения» Крыма с представителями ЕС и НАТО в ходе визита в Брюссель.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Воссоединение полуострова с Россией поддержали 96,77 процентов избирателей республики Крым и 95,6 процентов жителей города Севастополь.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#захарова #украина #крым

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...