Захарова прокомментировала стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сведения о подготовке командой украинского президента Владимира Зеленского стратегии по «возвращению Крыма».

В интервью НСН Захарова подчеркнула, что крымчане уже закрыли вопрос о принадлежности Крыма еще на референдуме 2014 года.

Официальный представитель МИД РФ с иронией отметила, что пока на призыв к украинцам вернуться на родину откликнулся только Михаил Саакашвили. Захарова отметила, что крымчане дали ответ таким образом, что лучше сказать нельзя.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что украинский президент обсудит стратегию «возвращения» Крыма с представителями ЕС и НАТО в ходе визита в Брюссель.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Воссоединение полуострова с Россией поддержали 96,77 процентов избирателей республики Крым и 95,6 процентов жителей города Севастополь.