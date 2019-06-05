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5:04   5 Июня 2019
Россия

СМИ сообщили о разработке первого российского «Мистраля»

СМИ сообщили о разработке первого российского «Мистраля»

Аналогичные «Мистралям» корабли начнут проектировать в России в 2020 году, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства сообщил, что в 2020 году планируется передать техзадание на разработку универсальных кораблей-доков, аналогичных «Мистралям». Таким образом, планируется заказать два корабля, первый из которых будет передан ВМФ в 2025 году.

По словам источника, на конкурсной основе будет выбран лучший проект одного из российских проектно-конструкторских бюро. Предполагается, что каждый такой корабль будет способен нести 12-16 вертолетов.

Источник пояснил, что данный вертолетоносец - самостоятельный проект, а не экспедиционный корабль, о планах создания которого неоднократно заявлял президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Контракт на поставку двух «Мистралей» стоимостью 1,2 миллиарда евро был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. После введения санкций против РФ в 2014 году президент страны Франсуа Олланд приостановил действие контракта.

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Автор: Олег Королев
#россия #мистрали

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