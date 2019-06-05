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4:31   5 Июня 2019
Весь мир

Глава МИД Катара возглавит делегацию страны на ПМЭФ-2019

Глава МИД Катара возглавит делегацию страны на ПМЭФ-2019

Катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани возглавит делегацию эмирата на ПМЭФ, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе правительства Катара.

Отмечается, что посольство эмирата в Москве ожидается для участия в экономическом форуме ряд официальных лиц различных ведомств Катара. В частности, на ПМЭФ прибудут глава МИД Катара, министр финансов Шариф аль-Имади, а также глава торгово-промышленной палаты Халифу бен Джасема аль-Тани.

В работе форума также примут участие генсек комитета по подготовке чемпионата мира по футболу 2022 года Хассан ат-Тавади, исполнительный директор Qatar Airways Акбар аль-Бакер, помощник генсека управления по туризму Хассан аль-Ибрагим, глава Управления свободных экономических зон страны Ахмед ас-Сейид и исполнительный директор управления по инвестициям страны Мансур аль-Махмуд

Также отмечается, что катарская делегация во время форума намерена провести встречи с представителями ряда международных организаций.

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Автор: Олег Королев
#пмэф #катар

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