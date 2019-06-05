Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ

Белорусское правительство одобрило проект поправок в соглашение с РФ о реализации программы военно-технического сотрудничества до 2020 года, сообщает Совет министров Белоруссии.

В постановлении говорится об одобрении проекта протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами обоих стран о реализации программы военно-технического сотрудничества до 2020 года, заключенное 25 декабря 2013 года в качестве основы для переговоров.

Также документ уполномочивает Государственный военно-промышленный комитет на проведение переговоров по проекту протокола, разрешая вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

В мае сообщалось, что Белоруссия рассчитывает в июне подписать с РФ обновленную программу.