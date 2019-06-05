Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СМИ сообщили о разработке первого российского «Мистраля»

СМИ сообщили о разработке первого российского «Мистраля»

 Пенсионерка попала под поезд в московском метро

Пенсионерка попала под поезд в московском метро
Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ

Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ

 Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта на Украине

Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта на Украине
Глава МИД Катара возглавит делегацию страны на ПМЭФ-2019

Глава МИД Катара возглавит делегацию страны на ПМЭФ-2019

 Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за российских С-400

Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за российских С-400
СМИ сообщили о разработке первого российского «Мистраля»

СМИ сообщили о разработке первого российского «Мистраля»

 Пенсионерка попала под поезд в московском метро

Пенсионерка попала под поезд в московском метро
Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ

Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ

 Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта на Украине

Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта на Украине
Глава МИД Катара возглавит делегацию страны на ПМЭФ-2019

Глава МИД Катара возглавит делегацию страны на ПМЭФ-2019

 Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за российских С-400

Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за российских С-400
4:10   5 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ

Белорусское правительство одобрило поправки в соглашение о ВТС с РФ

Белорусское правительство одобрило проект поправок в соглашение с РФ о реализации программы военно-технического сотрудничества до 2020 года, сообщает Совет министров Белоруссии.

В постановлении говорится об одобрении проекта протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами обоих стран о реализации программы военно-технического сотрудничества до 2020 года, заключенное 25 декабря 2013 года в качестве основы для переговоров.

Также документ уполномочивает Государственный военно-промышленный комитет на проведение переговоров по проекту протокола, разрешая вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

В мае сообщалось, что Белоруссия рассчитывает в июне подписать с РФ обновленную программу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #белоруссия #военно-техническое сотрудничество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...