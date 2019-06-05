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3:29   5 Июня 2019
Весь мир

Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за российских С-400

Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за российских С-400

Турция должна отказаться от российских комплексов С-400, заявила постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон.

По ее словам, Россия на данный момент является главным соперником НАТО и США, который якобы постоянно стремиться ослабить и разделить Североатлантический альянс. Хатчинсон заявила, что по этой причине Турция не может иметь вооружения, которые созданы для того, чтобы противостоять американским ракетам.

При этом представитель США при НАТО отметила, что Турция является независимым государством, которое может самостоятельно принимать решения. При этом Вашингтон не предоставит F-35 Анкаре, если на ее территории будут располагаться российские С-400.

Постпред заявила, что Турции нужно сделать выбор: либо одно, либо другое, но не оба.

Турция неоднократно заявляла, что не станет отказываться от покупок российских ЗРК. Первая партия С-400 должна поступить в июле.

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Автор: Олег Королев
#нато #турция #с-400

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