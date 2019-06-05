Пушков отметил безуспешность борьбы Зеленского с «Северным потоком - 2»

Газотранспортная система Украины потеряет свое стратегическое значение без российского газа, заявил член Совфеда Алексей Пушков.

На своей странице в Twitter он отметил тщетность будущих попыток украинского президента Владимира Зеленского противодействовать строительству газопровода «Северный поток - 2».

По его словам, путь совместной борьбы Киева и Варшавы с «Северным потоком-2» является проторенным для Зеленского. Пушков отметил, что экс-президент Украины боролся с проектом, но в процессе «надорвался».

Российский сенатор выразил мнение, что Зеленскому вместо пустой борьбы стоит подумать над тем, как сохранить ГТС Украины. По его словам, без газа из РФ стратегическая значимость украинской газотранспортной системы заметно падает.

Накануне Зеленский в ходе брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, для Украины важно противостояние строительству российского газопровода.