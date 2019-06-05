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2:47   5 Июня 2019
Весь мир

РФ и США запланировали встречи по контролю над вооружениями, заявили в Госдепе

РФ и США запланировали встречи по контролю над вооружениями, заявили в Госдепе

Россия и США запланировали проведение встреч по вопросам контроля над вооружениями, сообщила помощник американского госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями и проблемам международной безопасности Андреа Томпсон.

Дипломат участвует в международном форуме в Сингапуре. Отвечая на вопрос журналиста издания Defense One о том, почему она не обсуждала на мероприятии с российскими коллегами вопросы о продлении договора СНВ, помощник госсекретаря заявила, что ожидает их проведение на другом уровне в рамках отдельного двустороннего форума.

Томпсон отметила, что сторонам предстоит провести «некоторые дискуссии». Она не уточнила, где и когда пройдут данные встречи.

Данное сообщение появилось на фоне заявления посольства РФ в США, в котором оно опровергло информацию газеты Washington Post о проходящих переговорах с США по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях

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Автор: Олег Королев
#госдеп #снв

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