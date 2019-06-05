Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пенсионерка попала под поезд в московском метро

Пенсионерка попала под поезд в московском метро

 Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте

Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте
Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта на Украине

Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта на Украине

 Законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса с паспортами РФ внесли в Раду

Законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса с паспортами РФ внесли в Раду
Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за российских С-400

Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за российских С-400

 Пушков отметил безуспешность борьбы Зеленского с «Северным потоком - 2»

Пушков отметил безуспешность борьбы Зеленского с «Северным потоком - 2»
Пенсионерка попала под поезд в московском метро

Пенсионерка попала под поезд в московском метро

 Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте

Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте
Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта на Украине

Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта на Украине

 Законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса с паспортами РФ внесли в Раду

Законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса с паспортами РФ внесли в Раду
Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за российских С-400

Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за российских С-400

 Пушков отметил безуспешность борьбы Зеленского с «Северным потоком - 2»

Пушков отметил безуспешность борьбы Зеленского с «Северным потоком - 2»
2:18   5 Июня 2019
Весь мир

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики РФ

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики РФ

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в прошлом году. Об этом говорится в докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

Аналитики считают, что такого результата Россия смогла достичь благодаря повышению стоимости нефти в мире, увеличению прибыли от экспорта, а также реализации ряда крупных энергопроектов и проведению чемпионата мира по футболу. Подчеркивается, что данный показатель не повлияли усиление международных санкций и давление финансового рынка мира.

При этом ВБ также снизил прогноз по росту российской экономики по итогам текущего года. Эксперты понизили апрельский прогноз с 1,4 до 1,2 процента. В докладе отмечается, ч то прежде всего это связано со снижением объемов добычи нефти, а также более жесткой валютной политикой вместе увеличением НДС.

Также Всемирный банк снизил прогноз по росту мировой экономики по итогам текущего года с 3 до 2,6 процента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#российская экономика #всемирный банк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...