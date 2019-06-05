Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики РФ

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в прошлом году. Об этом говорится в докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

Аналитики считают, что такого результата Россия смогла достичь благодаря повышению стоимости нефти в мире, увеличению прибыли от экспорта, а также реализации ряда крупных энергопроектов и проведению чемпионата мира по футболу. Подчеркивается, что данный показатель не повлияли усиление международных санкций и давление финансового рынка мира.

При этом ВБ также снизил прогноз по росту российской экономики по итогам текущего года. Эксперты понизили апрельский прогноз с 1,4 до 1,2 процента. В докладе отмечается, ч то прежде всего это связано со снижением объемов добычи нефти, а также более жесткой валютной политикой вместе увеличением НДС.

Также Всемирный банк снизил прогноз по росту мировой экономики по итогам текущего года с 3 до 2,6 процента.