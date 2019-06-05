Омбудсмен ДНР раскритиковала проект Верховной рады о лишении имущества жителей Донбасса

Закон, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса с российским гражданством, не поспособствует мирному урегулированию конфликта. Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозов.

На прошлой неделе в четверг в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, который предусматривает изъятие имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство. С текстом документа ознакомиться нельзя, поскольку его нет на официальных порталах.

Морозова напомнила, что позиция украинских властей по дискриминации людей на основе политических взглядов, происхождения, национальности, языка, вероисповедания послужила причиной гражданской войны. Она отметила, что к этому списку можно добавить незаконное лишение частной собственности.

Омбудсмен предположила, что принятие данного закона, как и сам законопроект, является частью предвыборной кампании. По ее мнению, речь идет о политическом заигрывании с возможным электоратом накануне парламентских выборов, которые состоятся на Украине в июле.