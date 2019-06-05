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Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта на Украине

Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта на Украине

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1:32   5 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта на Украине

Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта. Об этом говорится в сообщении его администрации в Twitter.

Зеленский заявил, что сообщения о вероятном экономическом дефолте Украины являются слухами. По его словам, заявления являются «продуманными акциями» его политических оппонентов, которые ничего не имеют общего с официальной позицией президента Украины.

Накануне украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью Financial Times заявил, что новому президенту Украины нужно отказаться от программы помощи Международного валютного фонда, или же объявить дефолт по внешнему долгу.

Ранее бывший министр экономики страны Виктор Суслов заявил, что Украина движется к связанной с дефолтом катастрофе.

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Автор: Олег Королев
#украина #дефолт #зеленский

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