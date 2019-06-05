Пенсионерка попала под поезд в московском метро

Пенсионерка упала под поезд на станции метро «Дмитровская», сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Ранее пресс-служба московской подземки в Twitter сообщала об остановке движения из-за падения пассажира на Серпуховско-Тимирязевской линии. Движение было остановлено на участке от станции «Чеховская» до «Владыкино».

Во вторник около 22:34 на станции метро «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошел инцидент, в ходе которого москвичка в возрасте около 60 лет упала на жесткий путь под прибывший поезд.

Машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на пенсионерку.

Прибывшая «скорая помощь» констатировала смерть потерпевшей. Предварительный диагноз - «поездная травма, несовместимая с жизнью».

По факту инцидента правоохранители проводят проверку. Сведения о произошедшем направлены в прокуратуру.