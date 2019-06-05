Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пенсионерка попала под поезд в московском метро

Пенсионерка попала под поезд в московском метро

 Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте

Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте
Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта на Украине

Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта на Украине

 Законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса с паспортами РФ внесли в Раду

Законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса с паспортами РФ внесли в Раду
Омбудсмен ДНР раскритиковала проект Верховной рады о лишении имущества жителей Донбасса

Омбудсмен ДНР раскритиковала проект Верховной рады о лишении имущества жителей Донбасса

 Лавров подчеркнул важность наращивания сотрудничества в форматах БРИКС и ШОС

Лавров подчеркнул важность наращивания сотрудничества в форматах БРИКС и ШОС
Пенсионерка попала под поезд в московском метро

Пенсионерка попала под поезд в московском метро

 Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте

Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте
Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта на Украине

Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта на Украине

 Законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса с паспортами РФ внесли в Раду

Законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса с паспортами РФ внесли в Раду
Омбудсмен ДНР раскритиковала проект Верховной рады о лишении имущества жителей Донбасса

Омбудсмен ДНР раскритиковала проект Верховной рады о лишении имущества жителей Донбасса

 Лавров подчеркнул важность наращивания сотрудничества в форматах БРИКС и ШОС

Лавров подчеркнул важность наращивания сотрудничества в форматах БРИКС и ШОС
0:58   5 Июня 2019
Весь мир

Лавров подчеркнул важность наращивания сотрудничества в форматах БРИКС и ШОС

Лавров подчеркнул важность наращивания сотрудничества в форматах БРИКС и ШОС

Наращивание сотрудничества в рамках форматов ШОС и БРИКС являются одним из приоритетов внешней политики РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Приветствие министра иностранных дел России участникам международного фестиваля «Российская студенческая весна стран БРИКС и ШОС» зачитал глава управления по делам СНГ Россотрудничества Сергей Маленко.

В приветствии Лаврова отмечается, что данные форматы являются многосторонними объединениями и отвечают реалиям 21 века. Он подчеркнул, что для Москвы наращивание взаимодействия в их рамках находится в числе важных приоритетов внешней политики.

Глава МИД РФ отметил, что к следующему году фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» стал востребованной площадкой, способной развитию деловых и культурно-гуманитарных связей на международном уровне. Лавров подчеркнул, что он уже второй раз проходит под патронатом ЮНЕСКО.

Также министр добавил, что взаимодействие молодежи стран БРИКС и ШОС, воплощаемое в жизнь в формате фестиваля, вносит серьезный вклад в укрепление основ межгосударственных отношений и поддерживает атмосферу дружбы и доверия между народами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#лавров #мид рф #шос #брикс #международное сотрудничество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...