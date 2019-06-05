Лавров подчеркнул важность наращивания сотрудничества в форматах БРИКС и ШОС

Наращивание сотрудничества в рамках форматов ШОС и БРИКС являются одним из приоритетов внешней политики РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Приветствие министра иностранных дел России участникам международного фестиваля «Российская студенческая весна стран БРИКС и ШОС» зачитал глава управления по делам СНГ Россотрудничества Сергей Маленко.

В приветствии Лаврова отмечается, что данные форматы являются многосторонними объединениями и отвечают реалиям 21 века. Он подчеркнул, что для Москвы наращивание взаимодействия в их рамках находится в числе важных приоритетов внешней политики.

Глава МИД РФ отметил, что к следующему году фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» стал востребованной площадкой, способной развитию деловых и культурно-гуманитарных связей на международном уровне. Лавров подчеркнул, что он уже второй раз проходит под патронатом ЮНЕСКО.

Также министр добавил, что взаимодействие молодежи стран БРИКС и ШОС, воплощаемое в жизнь в формате фестиваля, вносит серьезный вклад в укрепление основ межгосударственных отношений и поддерживает атмосферу дружбы и доверия между народами.