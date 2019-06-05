Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, сообщают СМИ

Немецкий Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за невыполнения Каракасом финансового соглашения по выплате полученного в 2016 году кредита. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что представители Deutsche Bank и пресс-служба Центрального банка Венесуэлы отказались комментировать данную информацию.

Согласно данным агентства, в рамках подписанного в 2016 году соглашения Венесуэла получила кредит на 750 миллионов долларов, предоставив 20 тонн золота в качестве залога. Венесуэла якобы не выполнила условия соглашения, который должен был истечь в 2021 году. В связи с этим Deutsche Bank решил досрочно конфисковать золото и досрочно прекратить его действие.

Экономический кризис уже долгое время продолжается в Венесуэле. Ситуация усугублена действием введенных против страны санкций.