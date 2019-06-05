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0:39   5 Июня 2019
Весь мир

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, сообщают СМИ

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, сообщают СМИ

Немецкий Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за невыполнения Каракасом финансового соглашения по выплате полученного в 2016 году кредита. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что представители Deutsche Bank и пресс-служба Центрального банка Венесуэлы отказались комментировать данную информацию.

Согласно данным агентства, в рамках подписанного в 2016 году соглашения Венесуэла получила кредит на 750 миллионов долларов, предоставив 20 тонн золота в качестве залога. Венесуэла якобы не выполнила условия соглашения, который должен был истечь в 2021 году. В связи с этим Deutsche Bank решил досрочно конфисковать золото и досрочно прекратить его действие.

Экономический кризис уже долгое время продолжается в Венесуэле. Ситуация усугублена действием введенных против страны санкций.

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #deutsche bank

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