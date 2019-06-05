Зеленский выступил против строительства газопровода «Северный поток - 2»

Киеву крайне важно противодействовать строительству газопровода «Северный поток - 2», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Такое заявление глава государства сделал в прямом эфире на брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи в Брюсселе.

Зеленский отметил, что важным направлением общего взаимодействия Польши и Украины на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранение стратегической роли газотранспортной системы Украины, а также противодействие российскому «Северному потоку - 2».

По его словам, на переговорах с польским коллегой было выработано «общее понимание российской угрозы». Зеленский подчеркнул, что Киев и Варшава вместе борятся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в ее противостоянии.

Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометра газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Запуск газопровода ожидается до концаг ода.