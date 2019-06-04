Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте
Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
Он написал в Twitter, что результаты медицинских анализов, которые москвичи будут сдавать в городских поликлиниках, теперь будут автоматически отправляться по электронной почте.
В настоящее время новый сервис запустили в тестовом режиме. Чтобы получить результаты анализов, нужно совершить подписку на сайте mos.ru.
Тестируем новый сервис на https://t.co/SHPlM5FPc4. Результаты анализов, сданных в городских поликлиниках, теперь можно получить по электронной почте. Они отправляются автоматически. Для этого надо оформить подписку на сайте в разделе "Услуги".— Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 4, 2019