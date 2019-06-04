Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте

Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Он написал в Twitter, что результаты медицинских анализов, которые москвичи будут сдавать в городских поликлиниках, теперь будут автоматически отправляться по электронной почте.

В настоящее время новый сервис запустили в тестовом режиме. Чтобы получить результаты анализов, нужно совершить подписку на сайте mos.ru.