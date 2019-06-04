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Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте

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22:48   4 Июня 2019
Россия

Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте

Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте

Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Он написал в Twitter, что результаты медицинских анализов, которые москвичи будут сдавать в городских поликлиниках, теперь будут автоматически отправляться по электронной почте.

В настоящее время новый сервис запустили в тестовом режиме. Чтобы получить результаты анализов, нужно совершить подписку на сайте mos.ru.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #собянин #общество #здравоохранение #анализы

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