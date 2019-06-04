Новый вид алиментов могут ввести в России

Минюст предлагает обязать родителей при разводе дополнительно оплачивать ребенку жилую площадь.

Документ обнародован на портале проектов нормативно-правовых актов. Такое нововведение может коснуться родителей, дети которых проживают отдельно и им нужно жилье. В этом случае ребенок должен считаться нуждающимся в жилой площади или улучшении жилищных условий.

Суд будет назначать такой вид алиментов, исходя из материального и семейного положения родителей. Отмечается, что алиментщика должны признать трудоспособным.