Четыре человека пострадали при взрыве гранаты на Кубани

Четыре человека пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел во дворе частного дома. К месту взрыва сразу выехали полицейские. Всех пострадавших доставили в лечебное учреждение. Известно, что в числе пострадавших несовершеннолетний ребенок.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины произошедшего.