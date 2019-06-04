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22:20   4 Июня 2019
Россия

Четыре человека пострадали при взрыве гранаты на Кубани

Четыре человека пострадали при взрыве гранаты на Кубани

Четыре человека пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел во дворе частного дома. К месту взрыва сразу выехали полицейские. Всех пострадавших доставили в лечебное учреждение. Известно, что в числе пострадавших несовершеннолетний ребенок.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины произошедшего.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #кубань #происшествия #взрыв #граната #краснодарский край

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