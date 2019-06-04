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Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО

Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО

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22:09   4 Июня 2019
Весь мир

Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО

Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО

Киев должен проводить реформы, чтобы соответствовать требованиям Альянса, заявил после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским Генсек организации Йенс Столтенберг.

Только самой стране, которая стремится в НАТО, и союзникам решать, когда она будет готова к вступлению. Другие страны не вправе вмешиваться в этот процесс, подчеркнул он.

Важно достичь стандартов Альянса, поэтому НАТО помогает Украине приблизиться к стандартам в проведении реформ, модернизации институтов безопасности, борьбе с коррупцией, отметил генсек.

Ранее сообщалось, что Альянс и Украина проведут совместные учения в Черном море.

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Автор: Ольга Шпакова
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