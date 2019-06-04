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21:29   4 Июня 2019
Весь мир

Одиннадцать человек погибли в ДТП в Сенегале

Одиннадцать человек погибли в ДТП в Сенегале

В результате столкновения грузовика и микроавтобуса одиннадцать человек погибли, 16 пострадали, сообщают сенегальские СМИ, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 4 июня в поселении Ндиалам, которое расположено близ города Сен-Луи на севере Сенегала. Спасатели доставили пострадавших в одну из городских медицинских учреждений в городе Сен-Луи.

Другие детали происшествия неизвестны.

Ранее сообщалось, что в аварии с автобусом в Испании пострадали около 20 человек.

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Автор: Ольга Шпакова
#дтп #происшествия #весь мир #сенегал

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