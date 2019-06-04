Одиннадцать человек погибли в ДТП в Сенегале
В результате столкновения грузовика и микроавтобуса одиннадцать человек погибли, 16 пострадали, сообщают сенегальские СМИ, ссылаясь на источник в силовых структурах.
Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 4 июня в поселении Ндиалам, которое расположено близ города Сен-Луи на севере Сенегала. Спасатели доставили пострадавших в одну из городских медицинских учреждений в городе Сен-Луи.
Другие детали происшествия неизвестны.
Ранее сообщалось, что в аварии с автобусом в Испании пострадали около 20 человек.