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21:16   4 Июня 2019
Россия

Путин провел встречу с главой Совета муфтиев в Ураза-байрам

Путин провел встречу с главой Совета муфтиев в Ураза-байрам

Глава РФ встретился с председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином в исламский праздник Ураза-байрам.

Во вторник утром президент поздравил всех мусульман России с праздником Ураза-байрам и окончанием Рамадана.

На встрече с президентом Гайнутдин снова поднял вопрос об исламском образовании, который ранее 4 июня обсудил с администрацией аппарата правительства. Как отметил муфтий, сейчас в России существуют несколько исламских вузов, выдающих дипломы государственного образца. По его словам, благодаря поддержке Путина в Татарстане открыли Болгарскую исламскую академию, а в Казани работает Российский исламский институт.

Московский исламский институт муфтий назвал флагманом исламского образования.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #мусульмане #ураза байрам #совет муфтиев

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