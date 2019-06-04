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Одиннадцать человек погибли в ДТП в Сенегале

 МИД РФ приветствует решение военсовета Судана о выборах в 2020 году

МИД РФ приветствует решение военсовета Судана о выборах в 2020 году
20:57   4 Июня 2019
Весь мир

МИД РФ приветствует решение военсовета Судана о выборах в 2020 году

МИД РФ приветствует решение военсовета Судана о выборах в 2020 году

Москва внимательно следит за тем, как развивается ситуация в Судане, и приветствует принятое переходным военным советом решение создать технократическое правительство и провести в стране выборы в начале 2020 года – через девять месяцев.

Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.

Ранее 4 июня, после того, как в Хартуме был разогнан лагерь протестующих, глава переходного военсовета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан обратился к жителям страны с телеобращением и заявил, что процесс формирования временного правительства начался. Также в своей речи он заявил, что переговоры с оппозицией прекращаются и призвал провести всеобщие выборы не позже чем через девять месяцев.

Комментируя обращение Абдельфаттаха аль-Бурхана к нации, в МИД РФ заявили:

«Внимательно следим за развитием ситуации в Судане. Вновь обращаемся с призывом ко всем суданским силам проявить предельную ответственность и разрешать внутриполитические конфликты в стране мирными демократическими средствами на основе широкого национального диалога».

При этом в ведомстве добавили, что приветствуют слова Аль-Бурхана о проведении всеобщих выборов и о создании временного правительства, которое будет управлять страной до выборов.

«Исходим из того, что эти шаги формируют необходимые условия для надежной стабилизации обстановки», - подчеркнули в МИД РФ.

МИД РФ приветствует решение военсовета Судана о выборах в 2020 году 

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Автор: Александр Люблинский
#выборы #судан #мидрф #аль-бурхан

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