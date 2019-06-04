МИД РФ приветствует решение военсовета Судана о выборах в 2020 году 

Москва внимательно следит за тем, как развивается ситуация в Судане, и приветствует принятое переходным военным советом решение создать технократическое правительство и провести в стране выборы в начале 2020 года – через девять месяцев.

Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.

Ранее 4 июня, после того, как в Хартуме был разогнан лагерь протестующих, глава переходного военсовета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан обратился к жителям страны с телеобращением и заявил, что процесс формирования временного правительства начался. Также в своей речи он заявил, что переговоры с оппозицией прекращаются и призвал провести всеобщие выборы не позже чем через девять месяцев.

Комментируя обращение Абдельфаттаха аль-Бурхана к нации, в МИД РФ заявили:

«Внимательно следим за развитием ситуации в Судане. Вновь обращаемся с призывом ко всем суданским силам проявить предельную ответственность и разрешать внутриполитические конфликты в стране мирными демократическими средствами на основе широкого национального диалога».

При этом в ведомстве добавили, что приветствуют слова Аль-Бурхана о проведении всеобщих выборов и о создании временного правительства, которое будет управлять страной до выборов.