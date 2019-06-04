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Законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса с паспортами РФ внесли в Раду

Законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса с паспортами РФ внесли в Раду

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21:01   4 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса с паспортами РФ внесли в Раду

Законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса с паспортами РФ внесли в Раду

Автором законопроекта выступил депутат Олег Мусий. В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ДНР и ЛНР получать российские паспорта в упрощенном порядке. Документ сразу вступил в силу.

Киев пригрозил, что категории граждан, которые обратятся за российскими паспортами, будут лишены украинского гражданства и не будут получать социальные выплаты и пенсии.

Накануне в МВД РФ проинформировали, что жители Донбасса подали в ведомство несколько тысяч заявлений на российский паспорт.

Ранее сообщалось, что украинская Рада отказалась отправить премьера Владимира Гройсмана в отставку.

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Автор: Ольга Шпакова
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