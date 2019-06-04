- Боевики «Ан-Нурсы»* зарабатывают на похищениях людей в Идлибе

Террористы продолжают похищать людей в провинции Идлиб на территориях подконтрольных группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных ей бандформирований.

Боевики, похищая людей среди бела дня, действуют от лица «правительства национального спасения», которое создали террористы «Джебхат-ан-Нусры»*, группировки, деятельность которой запрещена в России и в ряде других государств.

Об этом во вторник пишет Федеральное агентство новостей, отмечая, что «Ан-Нусра» установила на территории зоны деэскалации Идлиб собственные порядки – настоящих правоохранительных органов там нет вообще, а созданные на скорую руку боевиками поселковые и городские советы не в состоянии обеспечить местным жителям безопасность.

И, если боевики «Тахрир аш-Шам» оправдывают похищения людей идейными соображениями – якобы они хватают лишь врагов «свободной Сирии» и сторонников легитимной власти, то конкуренцию им составляют местные банды, для которых значение имеет лишь количество денег, которые можно выручить за похищенного человека.

Случаев неожиданных похищений людей в Идлибе великое множество – только за последнюю неделю поступили новости о двух новых фактах: 28 мая боевики «Тахрир аш-Шам» похитили адвоката Ахмада рашида из его офиса в Дарат-Изза. При этом похитители нанесли огнестрельные ранения двум очевидцам, которые пытались помешать похищению. К счастью, оба раненых остались живы. А в понедельник 3 июня на юге Идлиба в Кафр-Авиде боевики похитили активиста сирийской оппозиции Ясида ад-Даду, разграбив при этом его жилище и имущество.

Эти свежие примеры показывают, что даже противники сирийских властей не могут чувствовать себя в безопасности.

Ситуацию с похищениями людей на подконтрольных террористам территориях Сирии в беседе с ФАН прокомментировал Борис Рожин – главред информационно-аналитического центра «Кассад».

По его словам, любые похищения – и политические и криминальные – давно превратились в Идлибе в выгодный бизнес и стали настолько массовыми, что даже в группировке «Джебхат-ан-Нусра» задумались о том, как это пресечь.

«Даже оперативный штаб «Тахрир аш-Шам» в Идлибе заявлял, что «надо бороться с ростом криминала в центральных районах провинции» — их беспокоило, что это создает питательную почву для деятельности «спящих ячеек» ИГ** ( запрещенная в России террористическая организация) то есть даже «Ан-Нусра» выступала по этому поводу», - отметил эксперт.

При этом он признал, что из-за отсутствия порядка и единой позиции по данному вопросу, а также в виду очевидной материальной заинтересованности, нельзя пока говорить о серьезной борьбе с похищениями людей и грабежами.

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