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РПЦ заинтересовалась церковной реформой в Латвии

 Зеленский прилетел в Брюссель

Зеленский прилетел в Брюссель
 НАТО и Украина планируют провести в Черном море совместные учения

 НАТО и Украина планируют провести в Черном море совместные учения

 Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений

Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений
19:23   4 Июня 2019
Россия

НАТО сообщила Зеленскому, что не считает Крым российским

НАТО сообщила Зеленскому, что не считает Крым российским

НАТО не признает Крым российским. Об этом 4 июня заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости. 

Столтенберг заявил, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. 

«Союзники не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крыма Россией. И мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе», — заявил он. 

Генсек также добавил, что альянс поддерживает решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков в России, которые были задержаны в прошлом году за нарушение госграницы РФ. 

Столтенберг заверил, что союзники намерены и дальше склонять Россию к выполнению международных обязательств. 

Президент Путин назвал случай в Черном море провокацией. Он подчеркнул, что российские пограничники исполняли свои обязанности по защите госграницы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #нато #политика #зеленский

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