НАТО сообщила Зеленскому, что не считает Крым российским
НАТО не признает Крым российским. Об этом 4 июня заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.
Столтенберг заявил, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
«Союзники не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крыма Россией. И мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе», — заявил он.
Генсек также добавил, что альянс поддерживает решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков в России, которые были задержаны в прошлом году за нарушение госграницы РФ.
Столтенберг заверил, что союзники намерены и дальше склонять Россию к выполнению международных обязательств.
Президент Путин назвал случай в Черном море провокацией. Он подчеркнул, что российские пограничники исполняли свои обязанности по защите госграницы.