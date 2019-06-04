НАТО сообщила Зеленскому, что не считает Крым российским

НАТО не признает Крым российским. Об этом 4 июня заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.

Столтенберг заявил, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Союзники не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крыма Россией. И мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе», — заявил он.

Генсек также добавил, что альянс поддерживает решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков в России, которые были задержаны в прошлом году за нарушение госграницы РФ.

Столтенберг заверил, что союзники намерены и дальше склонять Россию к выполнению международных обязательств.

Президент Путин назвал случай в Черном море провокацией. Он подчеркнул, что российские пограничники исполняли свои обязанности по защите госграницы.