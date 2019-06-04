 НАТО и Украина планируют провести в Черном море совместные учения

Североатлантический альянс намерен в июле текущего года провести в Черном море военные учения с участием украинских ВМС.

Об этом во вторник после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. В частности, Столтенберг, говоря о ситуации в черноморском регионе, уточнил:

«В июле мы проведем дополнительные учения в Черном море вместе с Украиной».

Ранее украинский парламент одобрил решение допустить в страну подразделения иностранных войск, которые в 2019 году примут участие в военных учениях.