НАТО и Украина планируют провести в Черном море совместные учения
Североатлантический альянс намерен в июле текущего года провести в Черном море военные учения с участием украинских ВМС.
Об этом во вторник после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. В частности, Столтенберг, говоря о ситуации в черноморском регионе, уточнил:
«В июле мы проведем дополнительные учения в Черном море вместе с Украиной».
Ранее украинский парламент одобрил решение допустить в страну подразделения иностранных войск, которые в 2019 году примут участие в военных учениях.