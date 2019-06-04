Мурманск высмеял Навального из-за ляпа с названием аэропорта

Активист Алексей Навальный использовал отредактированное фото мурманского аэропорта как повод для новой информационной атаки на действующую власть. Не так давно он прибегнул к использованию сфабрикованного документа о повышении зарплаты медсестры из Подмосковья, которого якобы добился его незаконный «профсоюз».

Преследуя цель донести до идеи, надиктованные Западом, Навальный клепает множество материалов, однако откровенные вбросы только дискредитируют блогера, пишет Nation News.

Зато россияне получают очередную порцию мемов про горе-блогера.

Недавно Навальный сам попался на чужой фейк, попутно расписавшись в незнании географии. Он опубликовал в Twitter шуточное изображение одного из аэропортов страны с надписью «Город-герой – Николай II». Имя последнего императора действительно на днях присвоили мурманскому аэропорту, но картинку явно сделали в фоторедакторе. Ее даже ошибочно использовали в СМИ. Однако Навальный не разобрался и выложил фото, пытаясь показать, до чего «дошла страна».

Россияне стали активно обсуждать ошибку Навального в сети, что породило множества мемов. Один из умельцев даже заменил надпись на аэропорту на «город — герой, а Навальный — отстой».

Промах Навального с мурманским аэропортом свидетельствует о том, что активист готов подписаться под любым вбросом против российских властей. Но он и сам является автором вбросов, указывает СМИ.

Так, Навальный запустил фейк, как его «профсоюз» якобы помог российской медсестре из Подмосковья увеличить зарплату в два раза.

Журналисты ФАН проконсультировались с экспертами и выяснили, что документ составлен неверно и содержит ошибки в расчетах. А разный тон бумаги и шрифты говорят о том, что картинка склеена из разных документов в самой простой программе по обработке фото, пишет СМИ.

Стоит отметить, что в России с недавних пор закон накладывает ответственность за распространение ложных новостей как в СМИ, так и в интернете.

До этого Навальный попадал впросак, когда распространял фейк про мстительного пенсионера, получившего прозвище «Ворошиловский ездок». В историю про огородника, водрузившего на капот флаг СССР и разгромившего на «Волге» 12 чиновничьих машин, сложно поверить, но блогер поспешил ее подхватить.

Новость появилась в сатирическом издании «Панорама», специализирующимся на выпуске абсурдных новостей. Таким образом они выводят на чистую воду распространителей фейков. Судя по числу фейков на счету Навального, он может сам с успехом устроиться в это издание и вести свою колонку, иронизирует СМИ.