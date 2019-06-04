ЦБ проработает систему информирования власти о работе банков и застройщиков

Российский президент Владимир Путин предложил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной проработать проработать вопрос информирования власти о работе банков и застройщиков. Об этом 4 июня пишет ТАСС.

По информации агентства, мэр Москвы Сергей Собянин поднял тему о потребности государства в такой информации. На что Набиуллина сказала, что тему можно отработать с точки зрения закона о банковской тайне.

«Эльвира Сахипзадовна, согласие застройщика или прописать — что должен быть заранее согласен, или если не прописать — банки всегда могут построить работу таким образом, что он будет согласен», — сказал Путин.

При этом президент подчеркнул, что лучше сформулировать открытые, понятные и прозрачные правила.

Глава ЦБ пообещала, что вопрос будет решен. Она подчеркнула, что предоставление данных субъектам федерации возможно с согласия заемщика. Если заемщик согласен, то закон о банковской тайне нарушен не будет.