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19:13   4 Июня 2019
Россия

ЦБ проработает систему информирования власти о работе банков и застройщиков

ЦБ проработает систему информирования власти о работе банков и застройщиков

Российский президент Владимир Путин предложил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной проработать проработать вопрос информирования власти о работе банков и застройщиков. Об этом 4 июня пишет ТАСС. 

По информации агентства, мэр Москвы Сергей Собянин поднял тему о потребности государства в такой информации. На что Набиуллина сказала, что тему можно отработать с точки зрения закона о банковской тайне. 

«Эльвира Сахипзадовна, согласие застройщика или прописать — что должен быть заранее согласен, или если не прописать — банки всегда могут построить работу таким образом, что он будет согласен»,  — сказал Путин. 

При этом президент подчеркнул, что лучше сформулировать открытые, понятные и прозрачные правила.

Глава ЦБ пообещала, что вопрос будет решен. Она подчеркнула, что предоставление данных субъектам федерации возможно с согласия заемщика. Если заемщик согласен, то закон о банковской тайне нарушен не будет. 

«Но мы должны будем дополнительно рассмотреть. И, конечно, хотелось бы, чтобы при том, что субъекты федерации действительно мониторят эту ситуацию — банки продолжали принимать решения, основываясь на анализе рисков», — сказала она. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #цб #наибуллина

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