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19:05   4 Июня 2019
Россия

Генпрокуратура признала несколько постов в соцсетях о ЧП в Дзержинске фейками

Генпрокуратура признала несколько постов в соцсетях о ЧП в Дзержинске фейками

Генпрокуратура России признала некоторые сообщения в соцсетях о взрыве на заводе в Дзержинске фейковыми. Роскомнадзор сообщил, что в соответствии с этим внесет ссылки и их копии в реестр запрещенной в РФ информации.

Ранее сообщалось, что Генкуратура проведет расследование по фактам появления в интернете ложной информации о взрывах на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области.

Напомним, что 1 июня за заводе произошли несколько взрывов техногенного характера, которые привели к разрушению пяти зданий предприятия и пожару. По последним данным, за медицинской помощью обратились 89 человек

Президент РФ пообещал разобраться в причинах происшествия на заводе.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #генпрокуратура #взрыв #роскомнадзор #дзержинск

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