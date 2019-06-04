Генпрокуратура признала несколько постов в соцсетях о ЧП в Дзержинске фейками

Генпрокуратура России признала некоторые сообщения в соцсетях о взрыве на заводе в Дзержинске фейковыми. Роскомнадзор сообщил, что в соответствии с этим внесет ссылки и их копии в реестр запрещенной в РФ информации.

Ранее сообщалось, что Генкуратура проведет расследование по фактам появления в интернете ложной информации о взрывах на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области.

Напомним, что 1 июня за заводе произошли несколько взрывов техногенного характера, которые привели к разрушению пяти зданий предприятия и пожару. По последним данным, за медицинской помощью обратились 89 человек

Президент РФ пообещал разобраться в причинах происшествия на заводе.