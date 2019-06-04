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18:48   4 Июня 2019
Россия

Шойгу прибыл в Анапу на заседание Совета министров обороны СНГ

Шойгу прибыл в Анапу на заседание Совета министров обороны СНГ

Глава Минообороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Анапу на заседание Совета министров обороны государств — участников Содружества Независимых Государств. Об этом 4 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Шойгу Россияны Марковской. 

«На заседании планируется рассмотреть более 20 вопросов военного сотрудничества в формате СНГ», — заявила пресс-секретарь Шойгу.

Она также отметила, что на заседании будут обсуждаться вопросы взаимодействия в сфере обороны и безопасности. 

На встрече будут присутствовать главы военных ведомств Белоруссии, Киргизии, России, Азербайджана Таджкистана, Узбекистана и Армении. Кроме того, еще одним участником заседания станет глава Исполнительного комитета и руководитель Антитеррористического центра СНГ. 

Марковская уточнила, что заседание пройдёт на базе расположенного в Анапе военного инновационного технополиса «ЭРА».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #шойгу #политика #анапа

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