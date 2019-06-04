Шойгу прибыл в Анапу на заседание Совета министров обороны СНГ

Глава Минообороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Анапу на заседание Совета министров обороны государств — участников Содружества Независимых Государств. Об этом 4 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Шойгу Россияны Марковской.

«На заседании планируется рассмотреть более 20 вопросов военного сотрудничества в формате СНГ», — заявила пресс-секретарь Шойгу.

Она также отметила, что на заседании будут обсуждаться вопросы взаимодействия в сфере обороны и безопасности.

На встрече будут присутствовать главы военных ведомств Белоруссии, Киргизии, России, Азербайджана Таджкистана, Узбекистана и Армении. Кроме того, еще одним участником заседания станет глава Исполнительного комитета и руководитель Антитеррористического центра СНГ.

Марковская уточнила, что заседание пройдёт на базе расположенного в Анапе военного инновационного технополиса «ЭРА».