Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский, который во вторник прибыл с визитом в Брюссель, заявил, что Киев готов к переговорам с российской стороной и к выполнению минских договоренностей по мирному урегулированию в Донбассе.

При этом он отметил, что для начала Украине нужно укрепиться в военном, политическом и экономическом смысле.

«Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», - заявил Зеленский, выступая по окончании переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на совместном брифинге.

В то же время Зеленский отметил, что хочет придать новый импульс участию Украины в Североатлантическом альянсе, в связи с сохраняющимся вызовом «российской агрессии». При этом он признал, что первым делом в стране необходимо провести реформы, которые приведут ее к стандартам НАТО.