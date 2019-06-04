Якушев заявил, что все застройщики в РФ перейдут на эскроу через два года

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина, что полный переход на систему эскроу-счетов в долевом строительства произойдет за два года, сообщает 4 июня РИА Новости.

Якушев сообщил, что по всей стране строится 123,5 миллиона квадратных метров. Из них 87 миллионов будут возводиться по старым правилам.

«По нашим подсчетам, эти проекты будут реализованы не более чем в течение двух лет», — сказал он.

Остальные 35,5 миллиона квадратных метров должны получить проектное финансирование. Так, по предварительным оценкам, 26,1 миллиона квадратных метров с высокой вероятностью получат финансирование у проектов.

«Сегодня мы видим, что в зоне риска находится порядка 5,1 миллиона квадратных метров жилья, которые могут не получить проектное финансирование», — заявил Якушев.

Он также подчеркнул, что ведется работа по снижению таких рисков. Планируется дофинасировать банк «Дом.РФ». Он даст гарантии застройщикам, которые потенциально могут попасть в зону риска.