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18:36   4 Июня 2019
Весь мир

Президент Мексики заявил, что не поедет в Японию на саммит G20

Президент Мексики заявил, что не поедет в Японию на саммит G20

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался участвовать в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в конце июня в Японии.

Слова главы государства приводит местное издание Financiero.

«Я не поеду на встречу «двадцатки», но направлю им (участникам саммита) письмо о проблемах неравенства в мире, ведь именно для этого и должны существовать такие встречи», - сообщил он.

Как отмечается Мексику на встрече лидеров «Большой 20» в Осаке представят главы МИД и Министерства финансов Мексики Марсело Эбрард и Карлос Урсуа соответственно.

Напомним: ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что американская сторона пока не подавала импульсов, которые были бы направлены на подготовку встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на предстоящем саммите G20 в Японии.

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Автор: Александр Люблинский
#встреча #япония #g20 #мексика #саммит

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