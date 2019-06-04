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Злоумышленники пытались похитить имущество из РКК «Энергия»
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18:09   4 Июня 2019
Россия

Злоумышленники пытались похитить имущество из РКК «Энергия»

Злоумышленники пытались похитить имущество из РКК «Энергия»

На территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве незаконно проникли злоумышленники. Как сообщили представители «Роскосмоса», неизвестные попали на объект, чтобы украсть имущество корпорации.

Ранее ряд СМИ писал, что во время майских праздников произошла кража космического оборудования.

Отмечается, что материалы по факту незаконного проникновения передали сотрудникам МВД. Госкорпорация намерена оказать следствию необходимую поддержку и содействие. 

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Автор: Ольга Шпакова
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