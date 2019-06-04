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18:06   4 Июня 2019
Россия

Кузнецова отчиталась о стабильном снижении рождаемости в России

Кузнецова отчиталась о стабильном снижении рождаемости в России

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова назвала резкое снижение рождаемости в России тревожной тенденцией. Об этом 4 июня сообщает MK.RU.

Как сообщает РБК, в 2018 году в России родилось почти 1,6 миллиона детей, а в 2016 году — 1,88 миллиона детей. За два года рождаемость упала на 15,3%. Согласно данным Росстата, за прошлый год количество рожденных детей стало минимальным за последние 12 лет. Еще одна неутешительная новость: на 7% выросла численность детей-инвалидов.

Кроме этого, детский омбудсмен привела цифры о росте преступлений в отношении детей. Они увеличились на 38,2%. Возросло число половых преступлений и насилия.

Статистика потерь детей в России не менее грустная. За 2018 год во время летних каникул погибли 500 детей, 2700 детей потеряли жизнь от рук преступников, почти тысяча малышей выпали из окон. 

Кузнецова призвала всеми способами поддерживать решение семьи родить следующего ребенка. Она также признала, что права детей в России не защищаются. 

Ранее сообщалось, что правительство со следующего года расширит выплаты за первого ребенка.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #демография #кузнецова

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